Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планетыВести.Ru вчера в 22:04
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов. Такая информация появилась в опубликованном исследовании Quacquarelli Symonds (QS).
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Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Мост через реку Лама частично обрушился в Подмосковье
Частичное обрушение моста через реку произошло около Волоколамска, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:26
Финансы
Европейские акции восстанавливаются за счет комментариев Драги
Европейскому центробанку понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция не начнет вновь двигаться к целевому уровню регулятора, сказал во вторник Драги, выступая на ежегодной конференции ЕЦБ в португальской Синтре.
Обновлено вчера в 06:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова
Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Российский плавающий бронетранспортер представят на «Армии-2019»
Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 19 июня пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 05:30
Наука
На Филиппинах ученые нашли поедающего камень корабельного червя
Странные корабельные черви, обнаруженные биологами из Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, питаются не древесиной, как их сородичи, а камнями.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20
Политика
Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года
Первое судебное заседание над подозреваемыми в причастности к катастрофе самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом начнется 9 марта 2020 года, сообщило агентство AFP со ссылкой на родственников погибших пассажиров.
Обновлено в 06:51
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 05:32
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
СМИ: Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Общество
Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные
По данным ВЦИОМ, 83 процента взрослых россиян, закончивших школу более 15 лет назад, считают, что современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошны.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180
Обновлено в 06:23
Происшествия
Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе
Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.
Обновлено в 06:21