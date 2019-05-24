25 мая Россия поборется с Финляндией за путевку в финал ЧМ по хоккеюАргументы и Факты 05:20

На самом деле не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо все прошлое оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда, и нам надо играть в свой хоккей, тогда все будет в порядке.

Игра начнется в 16:15 по московскому времени Матч между сборными России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею состоится на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе 25 мая.

25 мая Россия поборется с Финляндией за путевку в финал ЧМ по хоккею

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".

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