Футбол
25 июля Себальос станет игроком «Арсенала»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:01
Хавбек «Реала» Дани Себальос в ближайшее время официально перейдет в лондонский «Арсенал». Игрок находится в Англии еще со вторника.
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Дани Себальос находится в Лондоне для прохождения медосмотра в «Арсенале»
Спорт-Экспрессвчера в 08:24
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Общество
Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве
В ближайшее воскресенье, 28 июля, праздничный салют прогремит в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Подмосковье задержана банда Олега Черного
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 04:26
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено вчера в 14:54
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Эксперты говорят, что радикально измененное меню "Пуск" может так и не выбраться за пределы внутреннего тестирования, то есть, в итоге Microsoft может отказаться от смены дизайна ключевого элемента интерфейса Windows 10.
Обновлено в 04:18
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Экономика
Точность прогнозов погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Транспорт
Центр Петербурга встал в пробки из-за репетиции парада ВМФ
В центре города проходит генеральная репетиция главного парада ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 04:34