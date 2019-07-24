Футбол
25 июля Себальос станет игроком «Арсенала»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:01
Хавбек «Реала» Дани Себальос в ближайшее время официально перейдет в лондонский «Арсенал». Игрок находится в Англии еще со вторника.
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Дани Себальос находится в Лондоне для прохождения медосмотра в «Арсенале»
Спорт-Экспрессвчера в 08:24
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