Футбол

25 июля Себальос станет игроком «Арсенала»Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:01

Хавбек «Реала» Дани Себальос в ближайшее время официально перейдет в лондонский «Арсенал». Игрок находится в Англии еще со вторника.
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