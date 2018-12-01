Футбол

24 февраля. 16:50. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Ювентус»Еженедельник Футбол 03:00

На этой неделе "Ювентус" потерпел четвертое поражение в текущем сезоне: "бьянконери" проиграли "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Михайлович: «„Ювентус“ - это модель для всех, они уникальны в Европе»

Soccer.ru08:55

24 февраля. 16:50. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Ювентус»

Еженедельник Футбол03:00
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Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Обновлено в 09:41
Политика

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией. Об этом командование Вооруженных сил сообщило в твиттере.
Обновлено в 07:19
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
Политика

Актер Серебряков обвинил в «разжигании войн» Россию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2018 г. актер Алексей Серебряков в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что составляющими национальной идеи России являются «сила, наглость и хамство».
Обновлено в 09:11
Политика

Украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля

Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки с 23 февраля - Днем защитника отечества, передает украинский интернет-портал Страна.ua со ссылкой на данные Google Trends.
Обновлено в 08:47
Общество

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Наука

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, значительно увеличивающий риск распространения рака в организме, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:20
Общество

Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

Обновлено в 09:53
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 09:05
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика

Могерини заявила, что ЕС не приемлет язык силы в мировой политике

Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым.
Обновлено в 09:04
Культура

Илон Маск выбрал лучший мем о себе

Обновлено в 09:36
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Общество

Феминистки оголили грудь у военкомата в Петербурге

Обновлено в 10:10
Общество

В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Политика

Гуайдо прибыл в Колумбию, несмотря на запрет выезжать из Венесуэлы

Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
Обновлено в 05:39
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Обновлено в 04:39
Происшествия

Известный телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
Обновлено в 05:24
Общество

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в прошлом году. Сведения представлены на сайте ведомства.
Обновлено в 04:20
Политика

МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Не менее 20 человек погибли в ДТП с грузовиком на севере Китая

Обновлено в 07:40
Общество

Борис Дубровский жестко раскритиковал уборку снега в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время совещания с городским властями крайне негативно отозвался о состоянии улиц и дворов Челябинска из-за снега.
Обновлено в 09:38
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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