Футбол
24 февраля. 16:50. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Ювентус»Еженедельник Футбол 03:00
На этой неделе "Ювентус" потерпел четвертое поражение в текущем сезоне: "бьянконери" проиграли "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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