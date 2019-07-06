Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человекаТАСС вчера в 15:28

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.
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При взрыве газа во Флориде пострадали 23 человека

Коммерсантъвчера в 23:10

Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

РБКвчера в 14:03

Число пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23

RT на русскомвчера в 20:17

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Газета.Ruвчера в 19:54

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Интерфаксвчера в 20:16

Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

ТАССвчера в 14:53

Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

РИА Новостивчера в 14:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России

Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие

Финальные испытания комплекса «Сармат» пройдут в конце 2020 года

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал о начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Обновлено вчера в 06:50
Политика

В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов

Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Культура

Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено 05 июля в 07:23
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 12:42
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Транспорт

Асфальтобетонные заводы помогут реализации в Ульяновской области нацпроекта

Для реализации в нашем регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут задействованы 13 асфальтобетонных заводов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских юмористов

Обновлено 05 июля в 20:54
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье

Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад

В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
Обновлено 05 июля в 19:23
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Фалькао может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Турции, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Калифорнии

Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 11:22
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:32
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Глава Приморья обратился к правительству РФ с просьбой о господдержке обманутых дольщиков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к российскому правительству с просьбой оказать государственную поддержку для решения проблемы обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Миллиардера арестовали за торговлю детьми

Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
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