Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человекаТАСС вчера в 15:28
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Финальные испытания комплекса «Сармат» пройдут в конце 2020 года
Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал о начале нового этапа испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Обновлено вчера в 06:50
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено 05 июля в 07:23
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Политика
В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС
В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 12:42
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Транспорт
Асфальтобетонные заводы помогут реализации в Ульяновской области нацпроекта
Для реализации в нашем регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут задействованы 13 асфальтобетонных заводов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских юмористов
Обновлено 05 июля в 20:54
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад
В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
Обновлено 05 июля в 19:23
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Фалькао может перейти в «Галатасарай»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в Турции, сообщает L’Equipe.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:32
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Глава Приморья обратился к правительству РФ с просьбой о господдержке обманутых дольщиков
Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к российскому правительству с просьбой оказать государственную поддержку для решения проблемы обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42