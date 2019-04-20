Армия и оружие
23-летняя ополченка из ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУРИА Новости 18:38
Во время попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева. Об этом говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
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