23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru вчера в 16:59

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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