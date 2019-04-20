Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru вчера в 16:59

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь. Об этом сообщили в Народной милиции республики.
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В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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