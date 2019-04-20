Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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В Донбассе медсестра пожертвовала собой ради раненых ополченцев

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«Погибла, приняв огонь на себя»: Девушка-санинструктор ВС ДНР погибла в бою с украинскими силовиками

Царьград05:41

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

ИА Новороссия03:09
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Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Волкер хотел сказать, что Украина надолго останется под внешним управлением США.
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Пять боевых вертолётов Великобритании прибыли в Эстонию

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Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
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«Bitcoin сильно недооценен». Когда нужно покупать криптовалюту

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Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
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Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
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Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
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Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
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Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

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11 человек погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

По меньшей мере 11 человек погибли и 29 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Казахстане.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

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Началась трансляция шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

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Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.
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Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

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Комплектование армии контрактниками является важной задачей в обеспечении ее боеготовности.
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
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Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

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Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

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В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
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Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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