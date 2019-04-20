Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. По данным ведомства, девушка приняла огонь на себя во время попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию ДНР.
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