23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. По данным ведомства, девушка приняла огонь на себя во время попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию ДНР.

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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