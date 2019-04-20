Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37
В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
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Армия и оружие
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Ранее Кравчук оценил возможность "полномасштабной войны" Украины с Россией.
Обновлено в 00:39
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В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
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Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
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Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
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Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
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Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти
Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855
В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
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Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп
У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
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Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
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Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Экономика
В Крыму планируют создать онлайн-банк
На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка".
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Наука
Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду
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Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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