Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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В Донбассе медсестра пожертвовала собой ради раненых ополченцев

URA.Ru12:19

Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

RT на русском12:05

Юная ополченка ДНР пожертвовала собой, приняв огонь ВСУ на себя

Народные новости11:33

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

РИА Новости10:31

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Газета.Ru11:37

«Погибла, приняв огонь на себя»: Девушка-санинструктор ВС ДНР погибла в бою с украинскими силовиками

Царьград05:41

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

ИА Новороссия03:09
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Футбол

«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Обновлено в 13:59
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Теннис

Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем

31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
Единоборства

Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана

В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку

По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

На Украине рассказали о подготовке «наступления» России на страну

Ранее Кравчук оценил возможность "полномасштабной войны" Украины с Россией.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

Обновлено в 13:55
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Игры

Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык

Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Игры

Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:15
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Энергетика

Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти

Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Футбол

Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Экономика

В Крыму планируют создать онлайн-банк

На территории крымского полуострова планируется внедрить онлайн-банк наподобие "Тинькофф банка".
Обновлено в 01:19
Наука

Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
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