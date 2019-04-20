Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Юная ополченка ДНР пожертвовала собой, приняв огонь ВСУ на себя

Народные новости11:33

В Донбассе медсестра пожертвовала собой ради раненых ополченцев

URA.Ru12:19

Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

RT на русском12:05

Ополченка из ДНР погибла в ходе атаки ВСУ

РИА Новости10:31

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Газета.Ru16:59

«Погибла, приняв огонь на себя»: Девушка-санинструктор ВС ДНР погибла в бою с украинскими силовиками

Царьград05:41

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

ИА Новороссия03:09
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Футбол

Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив»

Неудивительно, что обе команды старались действовать по большей части осторожно (особенно ЦСКА), а матч в итоге закончился вничью (1:1). За "железнодорожников" отличился Бенедикт Хеведес, а за красно-синих - Федор Чалов.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Обновлено в 18:06
Хоккей

Дубль Радулова вывел «Даллас» вперед в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 18:11
Футбол

Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Обновлено в 07:37
Политика

Началось голосование во втором туре выборов президента Украины

Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено в 17:30
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Космос

Китай открыл марсианскую базу в пустыне

Новостное агентство AFP сообщает об открытии марсианской базы, которую Китай построил в пустыне Гоби.
Обновлено вчера в 06:52
Общество

В столице Турции разрешили гей-парады

Обновлено в 16:55
Футбол

«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»

В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.
Обновлено в 16:38
Теннис

Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем

В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Елену Захарову поздравляют с новой беременностью

Обновлено в 16:00
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Здоровье

Психолог из Нижнекамска раскрыла соматическую природу возникновения раковых клеток

Психолог поделилась с онковыздоравливающими несколькими практиками, а также отметила, что в первую очередь нужно менять свое мышление.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 13:13
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