Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru вчера в 11:37

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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В ДНР посмертно наградят 23-летнюю медсестру, вызвавшую огонь на себя

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"А где же прятались мужики?": В соцсетях тяжело переживают смерть красавицы-ополченки, принявшей огонь на себя

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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
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МЧС предупредило забайкальцев о ветреной погоде

Ветреная погода сохранится на территории Забайкальского края 22-23 апреля.
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Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
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На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
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Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
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Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
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Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Боевики ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.
Обновлено вчера в 02:04
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Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля.
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Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
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Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
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Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

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Обновлено вчера в 17:07
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Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
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Валентин Коновалов обратился к жителям Хакасии

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Экономика

Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
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На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
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