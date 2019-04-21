Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru вчера в 11:37
В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
ИА Новороссиявчера в 03:09
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