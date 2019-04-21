Армия и оружие
23-летняя ополченка Донбасса пожертвовала собой при нападении ВСУLenta.ru вчера в 22:46
Ополченка Лилия Эгалегердиева пожертвовала собой и погибла во время попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР. 23-летняя девушка оказывала медицинскую помощь раненым.
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Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
ИА Новороссиявчера в 03:09
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