Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУГазета.Ru 11:37
В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА "Новости". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
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У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
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Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
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Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
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В Тихом океане произошла серия землетрясений
Серию землетрясений зарегистрировали 21 апреля в акватории Тихого океана.
Обновлено в 22:57
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Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
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Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей
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