Экономика

22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузовНародные новости 01:45

Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".
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Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.
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