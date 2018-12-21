Общество
Зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой. Явление наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.
Газета.Ru04:44
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День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды
Московский Комсомолец01:19
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Транспорт
«Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы в связи с непогодой
Авиакомпания «Аэрофлот» изменила время вылета 11 рейсов из столичного Шереметьева в связи с неблагоприятными прогнозами метеорологов на субботу, 22 декабря.
Обновлено в 16:52
Общество
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено в 10:57
Транспорт
В Москве подорожает проезд на общественном транспорте
Тарифы на проезд в московском общественном транспорте вырастут в пределах 5,1% в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного дептранса в пятницу, 21 декабря.
Обновлено в 09:00
Общество
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
Обновлено в 09:09
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт
Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах
По данным агентства, снежные заносы на дорогах в Москве ожидаются до воскресенья, 23 декабря.
Обновлено в 15:03
ЖКХ
В Саратове часть домов перевели на альтернативную схему отопления
Все многоквартирные дома в Саратове, теплоснабжение которых с четверга нарушено из-за аварий на теплотрассе, временно переведены на альтернативную схему отопления, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе саратовского филиала "Т Плюс".
Обновлено в 22:33
Общество
Названы самые популярные коты года
«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Общество
Среди информаторов КГБ Латвии нашли крупного бизнесмена и митрополита
Латвия в четверг открыла архивы КГБ с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир.
Обновлено в 22:20
Общество
Экологи призвали москвичей не украшать ели на природных территориях
Горожанам не следует украшать елки, растущие на природных территориях, предупредили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Обновлено в 20:55
Общество
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов
Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество
ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»
"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Общество
Стражи лондонского Тауэра забастовали впервые за 55 лет
Церемониальные стражи лондонского Тауэра, известные как Йоменская стража или бифитеры, провели трехчасовую забастовку по поводу изменения условий пенсионных выплат.
Обновлено в 18:08
Общество
Французские «желтые жилеты» вновь проведут акции протеста в субботу
Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено в 08:11
Общество
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США
Обновлено в 15:19