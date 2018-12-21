Общество

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит
Газета.Ru
04:44

Зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой. Явление наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.
Газета.Ru04:44

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Сегодня – день зимнего солнцестояния

Областная газета18:00

День зимнего солнцестояния: приметы 21 декабря

МИР 2407:10

День зимнего солнцестояния в 2018 году: какого числа и во сколько начнется

iReactor05:29

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит

Газета.Ru04:44

Самая длинная ночь в году или что такое зимнее солнцестояние

Аргументы недели03:39

День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды

Московский Комсомолец01:19

Загадывайте желание: россиян ждёт самый короткий день в году

ВашГород.ру00:46
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Транспорт

«Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы в связи с непогодой

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила время вылета 11 рейсов из столичного Шереметьева в связи с неблагоприятными прогнозами метеорологов на субботу, 22 декабря.
Обновлено в 16:52
Общество

ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено в 10:57
Транспорт

В Москве подорожает проезд на общественном транспорте

Тарифы на проезд в московском общественном транспорте вырастут в пределах 5,1% в 2019 году, сообщает пресс-служба столичного дептранса в пятницу, 21 декабря.
Обновлено в 09:00
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

Обновлено в 09:09
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

По данным агентства, снежные заносы на дорогах в Москве ожидаются до воскресенья, 23 декабря.
Обновлено в 15:03
ЖКХ

В Саратове часть домов перевели на альтернативную схему отопления

Все многоквартирные дома в Саратове, теплоснабжение которых с четверга нарушено из-за аварий на теплотрассе, временно переведены на альтернативную схему отопления, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе саратовского филиала "Т Плюс".
Обновлено в 22:33
Общество

Названы самые популярные коты года

«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Общество

Среди информаторов КГБ Латвии нашли крупного бизнесмена и митрополита

Латвия в четверг открыла архивы КГБ с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир.
Обновлено в 22:20
Общество

Экологи призвали москвичей не украшать ели на природных территориях

Горожанам не следует украшать елки, растущие на природных территориях, предупредили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Обновлено в 20:55
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов

Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество

ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»

"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Общество

Стражи лондонского Тауэра забастовали впервые за 55 лет

Церемониальные стражи лондонского Тауэра, известные как Йоменская стража или бифитеры, провели трехчасовую забастовку по поводу изменения условий пенсионных выплат.
Обновлено в 18:08
Общество

Французские «желтые жилеты» вновь проведут акции протеста в субботу

Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают в пятницу местные СМИ.
Обновлено в 08:11
Общество

Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США

Обновлено в 15:19
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