Футбол

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы
Sportbox.RU
11:05

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
Sportbox.RU11:05

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Как к 22 годам выиграть 6 титулов и приблизиться к завершению карьеры: история Кингсли Комана

Sport.ru14:14

Кингсли Коман: «Завершу карьеру, если снова получу травму»

Спорт-Экспресс11:08

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Матч ТВ11:05

22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Sportbox.RU11:05

Кингсли Коман: «Не перенесу третью операцию. Тогда начну новую жизнь, анонимную»

Sports.ru13:29

Коман может завершить спортивную карьеру из-за травмы

Чемпионат10:23

Коман не исключил, что может завершить карьеру в случае очередной травмы

Sport24.ru10:42
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
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