21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.

21 июня наступит самая короткая ночь в году

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