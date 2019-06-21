Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
Обновлено в 02:31
Общество
Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России
Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Здоровье
Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин
Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Политика
Володин осудил Грузию после нападений на российскую делегацию
Действия властей Грузии при проведении Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика
Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн
«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Обновлено в 01:32
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Политика
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Политика
Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 06:03
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Музыка
София Ротару выступит в России после долгого перерыва
Обновлено в 03:01
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика
Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию
Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Общество
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Малышева призвала включить в ОМС обезболивание
«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Строительный мусор загорелся у храма в Москве
Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Финансы
Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит
Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
Минобороны Турции: покупка С-400 не означает отдаление Анкары от НАТО
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не означает отдаление Анкары от Североатлантического альянса, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар 21 июня в эфире телеканала Haberturk.
Обновлено в 05:13