Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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21 июня наступает летнее солнцестояние

Кубанские новости05:29

Ночь на 22 июня станет самой короткой в году

Известия06:03

Как встречают в мире летнее солнцестояние

Российская газета04:37

Грядет самая короткая ночь в году

Вести.Ru05:56

21 июня наступит самая короткая ночь в году

Газета.Ru04:35

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

ТАСС03:45

Купала пришёл: сегодня день летнего солнцестояния

Московский Комсомолец02:53
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

Обновлено в 02:31
Общество

Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России

Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Футбол

Чех вернулся в «Челси» на должность советника

Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Здоровье

Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин

Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.
Обновлено в 02:53
Политика

Володин осудил Грузию после нападений на российскую делегацию

Действия властей Грузии при проведении Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Политика

Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Обновлено в 01:32
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Группы РЭБ защитят зарубежные военные аэродромы РФ от дронов

Обновлено в 06:02
Энергетика

«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле

Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 06:03
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Музыка

София Ротару выступит в России после долгого перерыва

Обновлено в 03:01
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Общество

Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам

100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Общество

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро

Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Малышева призвала включить в ОМС обезболивание

«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:17
Финансы

Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит

Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

Минобороны Турции: покупка С-400 не означает отдаление Анкары от НАТО

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 не означает отдаление Анкары от Североатлантического альянса, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар 21 июня в эфире телеканала Haberturk.
Обновлено в 05:13
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