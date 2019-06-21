21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.

21 июня наступит самая короткая ночь в году

Общество Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.

Футбол Чех вернулся в «Челси» на должность советника Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".

Здоровье Министром здравоохранения Пензенской области станет Александр Никишин Сегодня в официальном Твиттере главы региона появилась информация о том, что новым министром здравоохранения области станет главный врач областной больницы Александр Никишин.

Политика Володин осудил Грузию после нападений на российскую делегацию Действия властей Грузии при проведении Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Происшествия В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.

Политика Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн «Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Политика Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.

Политика Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

Общество В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Общество Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам 100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.

Политика Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Общество Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.

Гаджеты Google отказалась от выпуска планшетов Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.

Здоровье Малышева призвала включить в ОМС обезболивание «По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Происшествия Строительный мусор загорелся у храма в Москве Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Финансы Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P 500 закончил день с рекордом, 20 июня передает агентство Reuters.