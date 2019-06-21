21 июня наступит самая короткая ночь в годуГазета.Ru 04:35

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.

21 июня наступит самая короткая ночь в году

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Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

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Кино Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.

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