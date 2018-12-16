Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил, что руководство страны планирует инвестировать в энергопроекты США 20 млрд долларов в течение пяти лет.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Энергетика Энергетика Стало известно на сколько России хватит нефти В Роснедрах рассказали об уровне запасов жидкого топлива Россия обеспечена запасами нефти на ближайшие 23-25 лет, при условии соблюдения текущих уровней добычи, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев телеканалу НТВ.

Энергетика Энергетика В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.

Энергетика Энергетика Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4% Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.

Энергетика Энергетика Росстат: самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе. Данные приводит Росстат за 10 декабря этого года.

Энергетика Энергетика В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Нефть пытается определиться с вектором движения Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Энергетика Энергетика Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.

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Энергетика Энергетика Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Энергетика Энергетика Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.

Энергетика Энергетика В 2019 году тарифы на коммуналку в Ивановской области повысят два раза Первое повышение ивановцам преподнесут прямо под новогодней елочкой: с 1 января придется платить больше за электроэнергию, отопление, газ, воду, вывоз мусора - то есть практически за все.

Энергетика Энергетика Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Энергетика Энергетика Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.