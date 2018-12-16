Энергетика
20 млрд долларов Катар планирует инвестировать в энергопроекты США
20 млрд долларов Катар планирует инвестировать в энергопроекты СШАRostov gazeta06:08
Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил, что руководство страны планирует инвестировать в энергопроекты США 20 млрд долларов в течение пяти лет.
Rostov gazeta06:08
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Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Стало известно на сколько России хватит нефти
В Роснедрах рассказали об уровне запасов жидкого топлива Россия обеспечена запасами нефти на ближайшие 23-25 лет, при условии соблюдения текущих уровней добычи, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев телеканалу НТВ.
Обновлено в 06:55
Энергетика
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4%
Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Росстат: самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе
Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе. Данные приводит Росстат за 10 декабря этого года.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Нефть пытается определиться с вектором движения
Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
«ВЭБ-лизинг» взыскал 205 млн рублей за расторгнутый договор
Компании заключили договор лизинга в 2013 году. По нему компании были поставлены вагоны. "СпецНефтеТранс" досрочно расторгли договор.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
В 2019 году тарифы на коммуналку в Ивановской области повысят два раза
Первое повышение ивановцам преподнесут прямо под новогодней елочкой: с 1 января придется платить больше за электроэнергию, отопление, газ, воду, вывоз мусора - то есть практически за все.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Украинским потребителям не стоит ждать дешёвого электричества — эксперт
После отмены тарифа на уголь «Роттердам плюс» произойдёт скачок тарифов на электроэнергию, заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 02:48