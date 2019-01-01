1 января 1999 года власти ЕС ввели в безналичное обращение единую европейскую валюту. За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.

20 лет назад образовалась еврозона

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Экономика Экономика Регионы получили новые правила зачисления акцизов Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.