Экономика

20 лет назад образовалась еврозона
RT на русском
03:41

1 января 1999 года власти ЕС ввели в безналичное обращение единую европейскую валюту. За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.
RT на русском03:41

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20 лет назад образовалась еврозона

RT на русском03:41

Двадцатилетие евро: если юные годы прошли при кризисе, какой же будет молодость?

ПРАЙМ02:26
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Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Экономика

В России вступила в силу конвенция о социальном обеспечении

Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 01:52
Экономика

Банк «Открытие» присоединил Бинбанк

Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.
Обновлено в 06:24
Экономика

Трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5 тыс. рублей

Трудовой патент на работу в Москве обойдется мигрантам в 5 тыс. рублей, его стоимость выросла с 1 января 2019 года в соответствии с поправками, принятыми на заседании Мосгордумы.
Обновлено в 09:07
Экономика

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика

Страховую защиту вкладов распространят на средства малого бизнеса

С 1 января 2019 года система страхования вкладов распространяется на средства малых предприятий.
Обновлено в 03:04
Экономика

В России начала работать система быстрых платежей

С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 03:37
Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Что изменится в российских законах в 2019 году

1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Экономика

В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет

В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Политика

Житель Украины больше половины зарплаты тратит на еду — эксперты

На продукты питания граждане РФ тратят чуть меньше трети общих расходов — 31,2%, жители Украины — более 50%.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика

В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика

Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Регионы получили новые правила зачисления акцизов

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

ЦБ сможет проводить контрольные закупки в банках

В настоящее время регулятор может проводить контрольные закупки, но не всегда может использовать полученный материал для фиксации нарушений, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:06
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Андорра
Государство
Одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а также ассоциированное с ними. Название страны происходит от andurrial - «пустошь».
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Банк
Центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.
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