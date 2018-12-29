Экономика

20 лет назад образовалась еврозона
RT на русском
вчера в 03:41

1 января 1999 года власти ЕС ввели в безналичное обращение единую европейскую валюту. За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.
RT на русскомвчера в 03:41

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20 лет назад образовалась еврозона

RT на русскомвчера в 03:41

Евро отмечает двадцатилетие

News.ruвчера в 02:00

Двадцатилетие евро: если юные годы прошли при кризисе, какой же будет молодость?

ПРАЙМвчера в 02:26

Четыре года в еврозоне: зачем Литва променяла национальную валюту на евро

BaltNews.ltвчера в 03:00

Евро исполняется 20 лет. Благословение или проклятие европейской экономики?

ТАСС29.12.18 в 22:37
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Обновлено вчера в 13:13
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:52
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу

Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Спорт

РУСАДА не передаст ВАДА данные в установленный срок

Россия не успеет передать ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до окончания установленного срока.
Обновлено 30.12.18 в 17:15
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено вчера в 09:08
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Спасатели, разбирающие завалы жилого дома в Магнитогорске, обнаружили живого 11-месячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Обновлено вчера в 06:55
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Брянской области три ребенка погибли при пожаре

Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 15:58
Наука

Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики

Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Вступил в силу новый дачный закон

Вступил в силу 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России

Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 14

В результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 14 человек, в том числе один ребенок.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

«Мобильными диагностическими комплексами „Стрела-П“ проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания», — заявили в МЧС.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено вчера в 07:27
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Государство в Южной Европе. Входит в Евросоюз и НАТО. Население - более 11,3 млн чел., площадь территории - 131 957 км². Занимает 84-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.
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Банк
Центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС. Банк полностью независим от остальных органов ЕС.
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