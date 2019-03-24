Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки ЮгославииRT на русском 00:07
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии. Поводом для массированных бомбардировок стали обвинения в адрес руководства страны в этнических чистках косовских албанцев.
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