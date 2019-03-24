Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки ЮгославииRT на русском 00:07

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии. Поводом для массированных бомбардировок стали обвинения в адрес руководства страны в этнических чистках косовских албанцев.
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Примаков: НАТО ждет международный суд за преступления против Югославии

Российская газета02:33

Создатель dirty.ru и «Лепры» Йован Савович о бомбардировке Белграда 20 лет назад

Life.ru03:01

Чижов назвал удары по Югославии грубейшим нарушением международного права

РИА Новости02:09

Чижов назвал грубейшим нарушением международного права бомбежки Югославии

ФАН03:20

Чижов назвал бомбардировки Югославии грубейшим нарушением международного права

RT на русском02:28

78 дней, 11 недель, 2300 авиаударов. Что пережила Югославия 20 лет назад

ТАССвчера в 11:07

МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

РБКвчера в 07:59
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Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты

Что раздражает пользователей смартфонов

Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено вчера в 13:31
Хоккей

«Флорида» разгромно уступила «Бостону», Дадонов набрал «-3»

Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:3. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 18 минут, нанес 2 броска по воротам, приенил 1 силовой прием и завершил матч с показателем полезности «-3». «Пантерз» остались 11-ми на Востоке с 78 очками.
Обновлено вчера в 22:06
Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Культура

Онлайн-кинотеатр заплатит $1000 за просмотр всех фильмов Marvel подряд

Американский сервис Cable готов заплатить $1000 поклоннику Marvel. Основное условия — посмотреть все 20 фильмов киновселенной подряд.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Экономика

Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге

Обновлено вчера в 04:17
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры РФ Владимир Мединский отреагировал на предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Минкульт.
Обновлено вчера в 08:15
Космос

Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая

Обновлено 22 марта в 23:46
Происшествия

В Крыму 10 рабочих санатория госпитализировали с отравлением

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Общество

Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 103 года

Сегодня исполняется 103 с момента создания штурманской службы Военно-воздушных сил.
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт

В Москве передумали строить новую линию метро

Создать новую связную ветку метро планировалось к 2022 году. На этот проект должно было быть выделено 45, 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 02:18
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено вчера в 14:31
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Технологии

Детектив AI: The Somnium Files выходит в июле

Студия Spike Chunsoft, творцы известной серии Danganronpa, определились с датой релиза футуристического детектива AI: The Somnium Files.
Обновлено вчера в 14:44
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