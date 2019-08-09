Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительствоFreeNews-Volga 09:51
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.
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с чего всё началось
В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства России, — так начинается телеобращение Бориса Ельцина в августе 1999 года — за полгода до отставки главы государства.РИА Новости01:00
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СМИ проследили путь, которым шел Путин к выполнению обещания, данного России 20 лет назад
Народные новости07 августа в 23:37
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.
Обновлено в 06:58
Общество
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.
Обновлено в 07:43
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Samsung все еще работает над Galaxy Home
Представитель Samsung поделился, что компания «продолжает совершенствовать и улучшать Galaxy Home до запуска, и с нетерпением ожидает возможности поделиться с поклонниками в ближайшее время».
Обновлено в 15:51
Теннис
Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова поженились
Сегодня состоялась церемония бракосочетания одной из самых крепких пар проекта «Дом-2» — Алексея Купина и Майи Донцовой.
Обновлено в 12:49
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.
Обновлено 07 августа в 04:00
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Экономика
Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
Обновлено в 02:40
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Общество
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:15
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27