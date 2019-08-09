с чего всё началось

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

Спорт Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Происшествия Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.

Экономика Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Происшествия Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.

Происшествия Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву 8 августа на военном объекте в Северодвинске произошёл взрыв. Погибли два человека, ещё шесть — серьёзно пострадали.

Общество «Победа» изменила нормы провоза ручной клади С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.

Интернет Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.

Гаджеты Samsung все еще работает над Galaxy Home Представитель Samsung поделился, что компания «продолжает совершенствовать и улучшать Galaxy Home до запуска, и с нетерпением ожидает возможности поделиться с поклонниками в ближайшее время».

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Алексей Купин и Майя Донцова поженились Сегодня состоялась церемония бракосочетания одной из самых крепких пар проекта «Дом-2» — Алексея Купина и Майи Донцовой.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

Наука Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Экономика ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.

Технологии Apple запустила аналитический сервис для музыкантов Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.

Экономика Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом» Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.

Общество Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.