Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительствоFreeNews-Volga 09:51
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.
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с чего всё началось
В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства России, — так начинается телеобращение Бориса Ельцина в августе 1999 года — за полгода до отставки главы государства.РИА Новости01:00
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«Мы не можем серьезно обсуждать персону кандидата». Как Госдума принимала премьер-министра Путина
Ведомости06 августа в 06:40
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
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