с чего всё началось

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Финансы Курс юаня к доллару снизился до минимума за 11 лет Китайская валюта пробила барьер в 7 юаней за 1 американский доллар, 9 августа сообщает агентство Синьхуа.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Экономика Дешевые лекарства «вымываются» из ассортимента аптек В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств, следует из отчета DSM Group, на который ссылается «Коммерсантъ».

Культура Было бы 56: Жизнеутверждающие цитаты Уитни Хьюстон Легендарная певица Уитни Хьюстон отметила бы сегодня свой 56-й день рождения. Ее голос можно узнать из тысячи.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Гаджеты Apple запретила самостоятельно менять батарею iPhone Компания Apple создала дополнительные трудности для тех, кто решит самостоятельно заменить аккумулятор в своем айфоне - сообщается, что при установке батареи на новые модели iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max устройство будет демонстрировать пользователю сообщение об ошибке.

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Авто Обнародованы детали рекорда электрического Volkswagen на Нюрбургринге 680-сильный электрический прототип Volkswagen ID.R имеет в своей биографии и два других рекорда – по самому быстрому подъему на холм на американском Пайкс Пик и в британском Гудвуде.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия СК возбудил дело против мэра Туапсе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.

Общество «Победа» увеличила норму провоза ручной клади «Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Футбол «Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны» В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.