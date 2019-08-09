с чего всё началось

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

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