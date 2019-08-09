Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительствоFreeNews-Volga 09:51

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина. За прошедшие 20 лет бывший сотрудник КГБ СССР смог восстановить советскую политическую систему, взять под контроль все крупные СМИ и получить неограниченную власть.
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20 лет назад первый Президент России Борис Ельцин назвал Владимира Путина своим преемником

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Кремлёвский покер 1998-1999 годов

Русская Планета11:03
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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