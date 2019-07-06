Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во ФлоридеИнтерфакс вчера в 13:52

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press. Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.
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При взрыве газа во Флориде пострадали 23 человека

Коммерсантъвчера в 23:10

Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

ТАССвчера в 14:53

Число пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23

RT на русскомвчера в 20:17

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Газета.Ruвчера в 19:54

Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

РБКвчера в 14:03

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Интерфаксвчера в 20:16

Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

РИА Новостивчера в 14:25
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Космос

Запуск спутника-наблюдателя ОАЭ Falcon Eye 1 отложили из-за непогоды

Компания Arianespace отложила запуск спутника-наблюдателя Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, запланированный на 5 июля, из-за погодных условий в районе космодрома Куру.
Обновлено 05 июля в 12:45
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Общество

Синоптики рассказали, что будет с погодой в июле

Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне

Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Обновлено вчера в 11:00
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Единоборства

Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC

Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:35
Музыка

Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Авто

Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено вчера в 05:00
Политика

Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши

Один рабочий погиб и пятеро получили травмы в результате ЧП на двух польских шахтах. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС

Обновлено вчера в 09:51
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Сестра Влада Топалова ждет ребенка

Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
Обновлено вчера в 02:43
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

«Вальядолид» арендовал Барбу у «Кьево»

Защитник "Кьево" Федерико Барба перешел в "Вальядолид" на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Аренда рассчитана на один сезон.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено 05 июля в 08:39
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