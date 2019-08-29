Политика

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары

Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
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