Происшествия
Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболисткиLenta.ru 17:36
О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.
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Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
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Футбол
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Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
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Наука
Биологи изобрели быстрый метод направленной эволюции молекул
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Космос
Китай завершил создание марсохода
Китайские ученые завершили работу по созданию первого марсохода.
Обновлено в 11:21
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
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Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
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Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено в 18:00
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
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Космос
Американцы создали новую систему посадки на Марс
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Политика
Глава Минюста США намерен поддержать Мюллера, если тот не захочет выступать в Конгрессе
Министр юстиции США Уильям Барр поддержит спецпрокурора Роберта Мюллера в случае, если тот не захочет выступать на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США.
Обновлено в 19:05
Наука
Робота научили аккуратно собирать салат
Ученые из британского Кембриджского университета создали робота, который умеет собирать с грядок кочаны латука.
Обновлено в 11:34
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Общество
Фонтан в Сочи как опасность: Иногда лучше жевать, чем фонтанировать
Фонтан с «утопленной» под землей чашей появился на площади у здания мэрии в конце 2013 года, прямо перед ОИ-2014.
Обновлено в 12:14
Политика
Андрей Малахов обратился к президенту Украины
Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
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Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Авиасообщение между Россией и Грузией остановлено
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Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
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Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
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Происшествия
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом
В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
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