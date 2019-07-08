Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в ПольшеLenta.ru 07:58

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.
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Стали известны подробности гибели российской гандболистки в Польше

Известия20:14

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Lenta.ru17:36

Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

RT на русском09:40

Гандболистка сборной России погибла в Польше

РИА Новости12:05

По факту гибели гандболистки возбуждено дело о непредумышленном убийстве

Чемпионат09:55

В Польше возбудили дело о непредумышленном убийстве после смерти российской гандболистки

ТАСС09:37

Раскрыты подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Газета.Ru18:08
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Политика

Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
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Лолита красила перила и мыла полы в подъезде

Обновлено в 18:13
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Обновлено в 10:44
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика

Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров

Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.
Обновлено в 09:27
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню

Певица Алла Пугачева подарила лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Экономика

«Цифра» сопротивляется регулированию

Белый дом запаздывает с подготовкой законопроектов Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме.
Обновлено в 16:11
Технологии

Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян

Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Общество

В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Экономика

В Новосибирской области живет более 100 долларовых миллионеров

Долларовые миллионеры живут в Центральном, Первомайском, Советском районах.
Обновлено в 20:39
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье

Диспетчерскую санавиации и скорой помощи объединят в одну службу в Хабаровском крае

Пятилетнюю концепцию развития санитарной авиации утвердили власти Хабаровского края.
Обновлено в 22:35
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A

В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Мария Кожевникова с мужем и детьми Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева тоже выложила в микроблог совместное фото с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти

Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

В Севастополе рационализируют бомбоубежища и противорадиационные укрытия

Власти Севастополя проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны для их дальнейшего сохранения и более рационального использования.
Обновлено в 10:38
Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Теннис

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

Обновлено в 12:52
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