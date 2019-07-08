Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в ПольшеLenta.ru 07:58
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.
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Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:16
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Обновлено в 18:13
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Политика
Госдума РФ приняла решение ограничить импорт грузинских товаров
Депутаты Государственной думы России утвердили решение прекратить поставки в страну воды и вин, которые производятся в Грузии.
Обновлено в 09:27
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню
Певица Алла Пугачева подарила лидеру рок-группы «Ленинград» Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 09:58
Экономика
«Цифра» сопротивляется регулированию
Белый дом запаздывает с подготовкой законопроектов Правительство не укладывается в заданные сроки подготовки законопроектов по регулированию цифровой экономики: процесс поиска компромиссов и баланса интересов оказался сложнее, чем предполагалось, признают в Белом доме.
Обновлено в 16:11
Технологии
Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян
Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено в 21:20
Экономика
В Новосибирской области живет более 100 долларовых миллионеров
Долларовые миллионеры живут в Центральном, Первомайском, Советском районах.
Обновлено в 20:39
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Диспетчерскую санавиации и скорой помощи объединят в одну службу в Хабаровском крае
Пятилетнюю концепцию развития санитарной авиации утвердили власти Хабаровского края.
Обновлено в 22:35
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала редкое фото с мужем и сыном
Мария Кожевникова с мужем и детьми Солистка группы "Фабрика" Саша Савельева тоже выложила в микроблог совместное фото с мужем, актером Кириллом Сафоновым, и сыном Леоном.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
В Севастополе рационализируют бомбоубежища и противорадиационные укрытия
Власти Севастополя проведут инвентаризацию старых защитных сооружений гражданской обороны для их дальнейшего сохранения и более рационального использования.
Обновлено в 10:38
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Теннис
Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 12:52