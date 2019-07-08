Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в ПольшеLenta.ru 07:58

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Стали известны подробности гибели российской гандболистки в Польше

Известия20:14

Прокуратура Польши возбудила дело после гибели российской гандболистки

RT на русском09:40

Раскрыты подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Газета.Ru18:08

Гандболистка сборной России погибла в Польше

РИА Новости12:05

По факту гибели гандболистки возбуждено дело о непредумышленном убийстве

Чемпионат09:55

В Польше возбудили дело о непредумышленном убийстве после смерти российской гандболистки

ТАСС09:37

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Lenta.ru17:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Политика

Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина

В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Авторы использовали для расчета рейтинга регионов по доходам соотношение медианных (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) среднедушевых месячных доходов населения региона в стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с венесуэльской оппозицией, в том числе с ее лидером, главой местной нацассамблеи Хуаном Гуайдо (в январе он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики вместо Мадуро).
Обновлено в 21:24
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
Обновлено в 17:14
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Космос

Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос

Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Политика

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале

Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Якутии руководитель известного ансамбля «нарисовал» табели

Прокуратура Нижнеколымского района провела проверку расходования бюджетных средств Государственным эстрадно-фольклорным ансамблем народов севера Республики Саха (Якутия) «Сээдьэ».
Обновлено в 20:25
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

Обновлено в 13:41
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено в 21:15
Экономика

Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах

Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Лолита красила перила и мыла полы в подъезде

Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Игры

Показали 13 минут геймплея Control

IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено в 15:56
Авто

Маск анонсировал отказ от ручного управления Tesla

Обновлено в 13:55
Политика

СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области

Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

57-летняя Гвердцители подчеркнула стройность фигуры бархатным платьем

Обновлено в 16:45
Наука

На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК

Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено в 04:05
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
ещё по теме
Главное