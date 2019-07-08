Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в ПольшеLenta.ru 07:58
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.
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Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Политика
В Тбилиси начались столкновения участников двух акций
По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Наука
Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья
Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Экономика
80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Порядка 80% минеральной воды на рынке является контрафактом.
Обновлено в 12:19
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
Губернатор Архангельской области уйдет в отставку
Губернатор Архангельской области будет отправлен в оставку в рамках ротации губернаторского корпуса.
Обновлено в 08:04
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика
Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано проинформировал, что Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве
Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.
Обновлено в 08:24
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Хоккей
Зайцев объяснил, почему решил перейти из «Торонто» в «Оттаву»
Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев признался, что покинул "Торонто", так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.
Обновлено в 13:05
Театры
Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году
Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии
В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56