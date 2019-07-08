Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.

Политика Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.

Политика В Тбилиси начались столкновения участников двух акций По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».

Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Наука Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Политика Губернатор Архангельской области уйдет в отставку Губернатор Архангельской области будет отправлен в оставку в рамках ротации губернаторского корпуса.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Происшествия Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.

Политика Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67% Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано проинформировал, что Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.

Происшествия Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Общество В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.

Авто В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat "Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Политика Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.

Шоу-бизнес Плющенко ответил поборникам морали, обвинившим его в хвастовстве Естественно, последовавший шквал недоумения вынудил Плющенко ответить на претензии и открытые обвинения в хвастовстве.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.

Хоккей Зайцев объяснил, почему решил перейти из «Торонто» в «Оттаву» Российский защитник, новичок "Оттавы" Никита Зайцев признался, что покинул "Торонто", так как хотел сменить обстановку, сообщает официальный Twitter канадской команды.

Театры Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Происшествия Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.