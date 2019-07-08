Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в ПольшеLenta.ru 07:58
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР). 20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой.
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Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
Обновлено в 14:36
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Губернатор Архангельской области уйдет в отставку
Губернатор Архангельской области будет отправлен в оставку в рамках ротации губернаторского корпуса.
Обновлено в 08:04
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Наука
Загрузка рабочей памяти помогла нерелевантным стимулам привлечь внимание
Во время зрительного поиска отвлекающие стимулы привлекают больше внимания при высокой загрузке рабочей памяти, выяснили ученые из Австралии и Нидерландов.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено в 12:41
Здоровье
СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи
Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.
Обновлено в 06:39
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56