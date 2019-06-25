Происшествия
Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТПLenta.ru 07:38
20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты. Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление над автомобилем.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам
Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака
Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях отставку ингушского коллеги, назвав ее «не жестом бессилия и отчаяния», а «признаком наличия духа» и готовности служить Ингушетии и России.
Обновлено в 07:13
Экономика
Расходы на пенсии военным вырастут на 600 млрд рублей
В будущем году расходы федеральной казны на выплаты военным пенсионерам возрастут на 122,4 млрд рублей, а в последующие два года – на 240,4 млрд рублей в год, говорится в одобренных финансовым ведомством параметрам бюджета на 2020-2022 годы.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Политика
УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее
Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в Донбассе
Еще трое украинских военных погибли, шестеро пострадали в Донбассе, подорвавшись на противотанковой мине, сообщил 24 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Общество
Росреестр изменил данные о владельце особняка генерала ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова
Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".
Обновлено в 06:02
Общество
В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме
Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Музыка
Майкл Джексон: почему его именем пугают детей
Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46