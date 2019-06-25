Происшествия

Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТПLenta.ru 07:38

20-летний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником ДТП, в котором погибла пара молодоженов. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на мексиканские газеты. Малек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял управление над автомобилем.
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Арендованный «Севильей» форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Sport24.ru05:18

Молодожены погибли после устроенного 20-летним футболистом ДТП

Lenta.ru07:38

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Sportbox.RU06:04

20-летний игрок «Севильи» устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Спорт-Экспресс06:29

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Матч ТВ06:04

20-летний пьяный футболист насмерть сбил пару молодожёнов

News.ru07:04

Футболист «Севильи» в пьяном виде устроил смертельное ДТП. Погибли двое человек (ВИДЕО)

ProstoProSport06:00
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Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ иностранным специалистам

Госдума в третьем чтении приняла закон, сокращающий срок осуществления трудовой деятельности, необходимого для обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в соцсетях отставку ингушского коллеги, назвав ее «не жестом бессилия и отчаяния», а «признаком наличия духа» и готовности служить Ингушетии и России.
Обновлено в 07:13
Экономика

Расходы на пенсии военным вырастут на 600 млрд рублей

В будущем году расходы федеральной казны на выплаты военным пенсионерам возрастут на 122,4 млрд рублей, а в последующие два года – на 240,4 млрд рублей в год, говорится в одобренных финансовым ведомством параметрам бюджета на 2020-2022 годы.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри поделились интимными подробностями свадьбы.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы

Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Политика

УПЦ заявила, что поместные церкви признают на Украине только ее

Представители поместных православных церквей признают на Украине одну каноническую церковь, Украинскую православную церковь, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях ВСУ в Донбассе

Еще трое украинских военных погибли, шестеро пострадали в Донбассе, подорвавшись на противотанковой мине, сообщил 24 июня представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Патрушев: беспилотник США был сбит над территорией Ирана

Обновлено в 06:32
Политика

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Общество

Росреестр изменил данные о владельце особняка генерала ФСБ, якобы инициировавшего дело Голунова

Рыночная стоимость каждого особняка, по данным "Новой газеты", оценивается в 65 – 70 млн руб. О деле Ивана Голунова — в публикации "Ъ" "Дело закрыто, вопросы остались".
Обновлено в 06:02
Общество

В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Музыка

Майкл Джексон: почему его именем пугают детей

Майкл Джексон великий Суперзвездой Майкл Джексон стал в раннем возрасте: в 1964-м, когда будущему "королю поп-музыки" было шесть лет, он уже вовсю выступал в состав группы The Jacksons (позднее будет переименована в The Jackson 5), созданной его старшими братьями.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
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