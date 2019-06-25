Происшествия
20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёныЧемпионат 06:25
Как сообщает Mundo Deportivo, 23 июня 20-летний футболист ехал на своём автомобиле, превысил скорость и потерял управление, после чего влетел в находящуюся впереди машину. Во втором автомобиле находилась пара, которая обручилась днём ранее и готовилась к свадьбе.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Армия и оружие
Вице-премьер Борисов назвал форум «Армия» одной из лучших в мире выставок вооружения
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Происшествия
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Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Экономика
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Здоровье
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Интернет
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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