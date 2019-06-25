Происшествия
20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодоженыГазета.Ru 15:27
Нападающий "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП, в результате которого погибли двое молодоженов. По информации испанских СМИ, футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагический случай произошел 23 июня в мексиканском городе Сапопан.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Баскетбол
«Даллас» планирует предложить Порзингису максимальный контракт
Руководство «Даллас Маверикс» намерено предложить форварду Кристапсу Порзингису максимальный пятилетний контракт на сумму $ 158 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Политика
Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Обновлено в 16:05
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких, объяснил Иванов.
Обновлено в 16:06
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено в 14:24
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20
Недавно Huawei запустила специальное предложение, в рамках которого пользователь может получить назад деньги за смартфон, если на нем перестанут работать сервисы от Facebook и Google.
Обновлено в 14:18
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Соединение на основе каннабиса оказалось мощным антибиотиком
Австралийские ученые выяснили, что каннабидиол — это еще и эффективный антибиотик, при помощи которого можно подавлять рост грамположительных микроорганизмов, устойчивых к другим антибиотикам.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Политика
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:50
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Здоровье
В кузбасской больнице использовали просроченные препараты
В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38