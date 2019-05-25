Футбол

20-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата ФранцииМатч ТВ вчера в 18:27

20-летний француз победил в споре бомбардиров чемпионата, забив 33 гола в 29 матчах. Мбаппе стал лишь шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1. Полузащитник "Нима" Тежи Саванье стал лучшим ассистентом сезона с 13 голевыми передачами в активе.
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