Футбол
20-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата ФранцииМатч ТВ вчера в 18:27
20-летний француз победил в споре бомбардиров чемпионата, забив 33 гола в 29 матчах. Мбаппе стал лишь шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1. Полузащитник "Нима" Тежи Саванье стал лучшим ассистентом сезона с 13 голевыми передачами в активе.
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Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах
Sports.ruвчера в 18:20
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