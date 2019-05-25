20-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата ФранцииМатч ТВ вчера в 18:27

20-летний француз победил в споре бомбардиров чемпионата, забив 33 гола в 29 матчах. Мбаппе стал лишь шестым французом за последние 20 лет, выигравшим гонку бомбардиров Лиги 1. Полузащитник "Нима" Тежи Саванье стал лучшим ассистентом сезона с 13 голевыми передачами в активе.

Игры В Steam началась очередная «Весенняя уборка» Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Происшествия Девятилетнего школьника убило шкафчиком для вещей Девятилетний ребенок погиб в Великобритании после того, как упал со школьного шкафчика, который затем упал на него.

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Футбол Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Политика Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Шоу-бизнес «Скатерть-самобранка»: Наталья Водянова обескуражила странным нарядом Наталья Водянова осталась в восторге от вечеринки. Пользователи соцсети же принялись обсуждать наряд российской модели.

Политика Трамп прокомментировал решение Мэй уйти в отставку Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление британского премьер-министра Терезы Мэй об отставке.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Общество СМИ: Япония хочет созвать конференцию по вопросу захоронения ядерных отходов Правительство Японии намерено этой осенью организовать международную конференцию по вопросам захоронения ядерных отходов и привлечь к ее участию ряд стран, входящих в Группу двадцати (G20).

Шоу-бизнес Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия Россияне не пострадали при взрыве в Лионе Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго.

Происшествия К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.