Футбол
2-й тур АПЛ: «Сити» примет «Тоттенхэм»Legalbet 16 августа в 12:02
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|20′
|23′
Эрик Ламела
Рахим Стерлинг
|26′
Серхио Агуэро
|35′
|56′
Харри Уинкс
Лукас Моура
|56′
Лукас Моура
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|66′
Родриго Эрнандес
Давид Сильва
|78′
Бернарду Силва
Рияд Марез
|80′
|85′
Эрик Ламела
Джовани Ло Чельсо
|90′+1′
Кристиан Эриксен
Оливер Скипп
|56%
|Владение мячом
|44%
|91%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|10
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
14
Лапорт
11
Зинченко
8
Гюндоган
21
Сильва
17
де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
7
Стерлинг
1
Льорис
16
Уокер-Питерс
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
27
Моура
28
Ндомбеле
18
Ло Чельсо
10
Кейн
29
Скипп
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑3
У "Тоттенхема" тоже есть свой герой: Харри Кейн оформил дубль в первом туре и принес победу своей команде. Нападающий сборной Англии набрал оптимальную форму перед началом сезона и является фаворитом в гонке бомбардиров АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Раскрыта горькая правда, почему «Манчестер Сити» сольёт АПЛ «Ливерпулю»
Версия.Инфо15 августа в 12:20
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Казахстане за сутки произошли три землетрясения
Обновлено в 01:18
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Футбол
«Сельта» — «Реал»: гол хозяев отменили после просмотра видеоповтора
Судья воспользовался системой VAR. После просмотра видеоповтора мяч «Сельты» был отменён из-за офсайда.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи
Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено 16 августа в 20:35
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Рыбинске загорелся квадроцикл
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Футбол
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.
Обновлено вчера в 17:04