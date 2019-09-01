Футбол
Центр 711 сентября тульский «Арсенал» сразится со столичным ЦСКА
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
В воскресенье, 1 сентября, в Туле состоится зрелищная игра между «Арсеналом» и московским ЦСКА. Игра пройдет в рамках 8-го тура чемпионата России.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
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