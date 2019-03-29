Экономика
1 апреля увеличился размер социальных пенсийОмск здесь вчера в 23:49
Размер выплат увеличивается на 2 %, что составляет 182 рубля. Как сообщает федеральное Министерство труда и социальной защиты РФ, с 1 апреля 2019 года в России увеличится размер социальных пенсий - теперь их размер составляет 9266 рублей. Повышенную выплату смогут получать почти 4 млн пенсионеров.
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Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика
Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерство
По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.
Обновлено в 00:33
Финансы
Сургутнефтегаз владеет суммой в 45 млрд долларов
Общее количество свободных денежных средств и денежных эквивалентов ПАО «Сургутнефтегаз» превысило 3 трлн рублей или 45 млрд долларов.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Общество
После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Экономика
«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера
«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:37
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика
На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько государственной казне обошлось содержание действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 05:44
Хоккей
Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Кино
Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова
По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
Порошенко предложил электорату Зеленского перейти на его сторону
По результатам выборов президента Украины, прошедших 31 марта 2019 года, лидирующие позиции заняли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов
Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования.
Обновлено в 05:08
Общество
Росконтроль назвал три марки самой плохой тушенки
В тушенке «Лужский консервный завод» мяса было только 26%. Самое большое количество – 55% - нашли в тушенке «Сохраним традиции».
Обновлено в 04:20
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве
Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD
Обновлено в 04:45
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Наука
Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено 30 марта в 05:19