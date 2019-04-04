Экономика

1С стала самой популярной франшизой в РоссииИА Клерк.Ру 06:15

Ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз составили в РБК, используя данные Роспатента.
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«Додо пицца» упала на 27 пунктов рейтинга самых популярных франшиз 2018 года

Реальное время02:37

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

Коммерсантъ03:38

Составлен рейтинг самых популярных в России франшиз

Ореанда-Новости06:18

1С стала самой популярной франшизой в России

ИА Клерк.Ру06:15

ТОП-10 самых популярных в России франшиз по версии РБК

Бизнес.Ру07:57

Самой популярной франшизой в России стала программа 1C

ПРАЙМ01:52

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

РБК00:01
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Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

«Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому

Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.
Обновлено в 18:57
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Общество

Второе высшее — нужно или нет

Оба типа требуют большого багажа знаний, который может приобретаться как на курсах, так и во время получения второго высшего.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Наука

Древние четвероногие киты когда-то бродили по суше и морю

Новое исследование сообщает об открытии в Перу совершенно нового вида предков китов, которые освоили землю и море.
Обновлено в 11:23
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Авто

Приказ о закреплении транспортного средства за водителем: образец 2019 года

Пример: «Приказ о закреплении транспортного средства за водителем на 2019 год № 1» Обосновательная часть Указывается обоснование издания соответствующего распоряжения Допустимо сослаться на необходимость обеспечения должной эксплуатации и контролем за техническим состоянием транспортных средств.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Полтонны кокаина изъяли в супермаркетах в Германии

Полиция изъяла 500 кг кокаина в нескольких супермаркетах на северо-востоке Германии, сообщает немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 10:19
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Культура

Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад

Обновлено 02 апреля в 06:23
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Футбол

Семин рассказал, когда планирует завершить тренерскую карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что не сможет возглавить другой клуб РПЛ, а также поделился мнением о развитии молодых игроков.
Обновлено в 09:01
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
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