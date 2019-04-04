1С стала самой популярной франшизой в РоссииИА Клерк.Ру 06:15

Ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз составили в РБК, используя данные Роспатента.

1С стала самой популярной франшизой в России

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