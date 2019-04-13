Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеРоссийская газета 00:10

Напомним, процесс перехода от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале. Дебютный переход был в Тверской области еще 3 декабря. А 11 февраля присоединились семь регионов.
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Еще 20 российских регионов перешли на цифровое телевещание

Газета.Ru04:50

В Мишкинском районе полным ходом идет монтаж нового ТВ-оборудования

Дружба (Мишкинский район)04:42

В 20 областях России уже завтра отключат аналоговое ТВ

РЕН ТВвчера в 10:39

В Мордовии выпустили более 500 сюжетов и статей о переходе на «цифру»

РИА Новости01:07

Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

РБКвчера в 18:43

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

ТАСС03:45

С 15 апреля Костромская область переходит на цифровое ТВ

Сельская жизнь (п. Судиславль)13 апреля в 03:09
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Происшествия

В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок

"Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.
Обновлено в 04:56
Энергетика

Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 - до $104,6 за тонну, передает РИА "Новости" со ссылкой на расчеты российского Минфина.
Обновлено в 05:25
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом

В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.
Обновлено в 04:55
Происшествия

На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Журнал Forbes составил рейтинг 20 богатейших семей российских чиновников.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой

Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой.
Обновлено в 02:59
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

Обновлено в 03:26
Политика

В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Космос

Телескоп обсерватории LIGO обнаружил еще одну гравитационную волну

Обсерватория LIGO начала свою работу после модернизации 1 апреля, и за это время смогла обнаружить уже две гравитационных волны.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Общество

Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT

Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
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