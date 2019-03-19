Баскетбол

19 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть на выезде «Анадолу Эфес»Советский спорт 14:56

У победителей встречи самыми результативными стали Кори Хиггинс (19 очков), Кайл Хайнс (15) и Уилл Клайберн (10 + 8 подборов). А у хозяев парке больше всех набрали Брайант Данстон (19 + 9 подборов), Крунослав Симон (13) и Шейн Ларкин (11).
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ЦСКА прервал победную домашнюю серию «Эфеса». Видео

Спорт-Экспресс20:43

ЦСКА победил «Эфес» за 2 секунды до конца. В деле снова крестник Майкла Джордана

Матч ТВ18:12

ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Vprognoze.ru16:28

19 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть на выезде «Анадолу Эфес»

Советский спорт14:56

«Анадолу Эфес» — ЦСКА — 78:80. 19 марта, обзор матча Евролиги

Чемпионат16:45

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

РИА Новости15:15

Евролига. ЦСКА победил в гостях «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» был сильнее «Баварии»

Sports.ru07:54
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Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Политика

Назарбаев объяснил выбор своего преемника

Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Общество

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика

Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Происшествия

В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

Обновлено в 16:20
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Политика

СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Наука

Фермилаб изучит призрачные частицы и новые взаимодействия на модернизированном ускорителе

Обновлено вчера в 09:56
Общество

Очевидцы сообщили о протечке на станции метро «Беговая»

Обновлено в 14:33
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 19:00
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Испании арестовали мужчину за 53 инцестных преступления

По данным полиции, на протяжении более 40 лет мужчина совершал инцестные преступления в отношении своих братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет.
Обновлено в 14:54
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Политика

Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.
Обновлено в 20:17
Гаджеты

Владельцы смартфона Nokia 5.1 стали получать обновление до Android Pie

HMD Global еще потребуется обновить до Android Pie смартфоны Nokia 3 и Nokia 1, но они по планам получат новую прошивку в следующем квартале.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков

Высший суд в Белграде освободил трех участников беспорядков в телецентре Сербии.
Обновлено в 17:41
Здоровье

Высокое давление в пожилом возрасте может быть полезным

Исследование, проведенное командой университетской клиники Шарите в Берлине, позволяет сделать вывод, что некоторые пожилые люди могут не только не сталкиваться с проблемами из-за повышенного давления, но и снижать за счет гипертонии остроту других проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
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