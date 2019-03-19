Баскетбол
19 очков Хиггинса помогли ЦСКА обыграть на выезде «Анадолу Эфес»Советский спорт 14:56
У победителей встречи самыми результативными стали Кори Хиггинс (19 очков), Кайл Хайнс (15) и Уилл Клайберн (10 + 8 подборов). А у хозяев парке больше всех набрали Брайант Данстон (19 + 9 подборов), Крунослав Симон (13) и Шейн Ларкин (11).
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