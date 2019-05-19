19 мая. 17:15. Видеотрансляция матча «Эйбар» — «Барселона»Еженедельник Футбол 07:27

В заключительном матче Ла Лиги «Эйбар» принимает «Барселону». Каталонцы 2 недели назад оформили чемпионский титул и доигрывают сезон, давая шанс проявить себя игрокам ротации. Обе команды подходят к матчу без турнирной мотивации.

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