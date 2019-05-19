Футбол
19 мая. 17:15. Видеотрансляция матча «Эйбар» — «Барселона»Еженедельник Футбол 07:27
Марк Кукурелья
|20′
|31′
Лионель Месси
|32′
Лионель Месси
Иван Рамис
|33′
|43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
|44′
Пабло де Бласис
|45′
|46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
|65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
|66′
|73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
|77′
Хосе Анхель
|80′
|83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
|83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
|85′
|39%
|Владение мячом
|61%
|72%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|6
|5
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|11
|17
|Фолы
|5
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
6
Альварес
15
Анхель
14
Орельяна
24
Жордан
5
Эскаланте
20
Кукурелья
7
Кардона
17
Кике
13
Силлесен
40
Ваг
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
21
Аленья
4
Ракитич
20
Роберто
10
Месси
2 ×
43
Pérez
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
В случае успеха, «Эйбар» может подняться максимум на одну строчку. 5 причин, чтобы смотреть этот матч: 1. В первом круге «Барселона» разгромила «Эйбар» со счетом 3:0. В той встрече дублем отметился Луис Суарес, и еще один мяч забил Лионель Месси.
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«Эйбар» — «Барселона». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч 38 тура чемпионата Испании 19 мая 2019 года
LiveSport.ru17 мая в 22:36
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