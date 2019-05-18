Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», Месси оформил дубль за минутуНева Спорт вчера в 12:15

Эйбар — Барселона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Марк Кукурелья
20′
31′
Лионель Месси
32′
Лионель Месси
Иван Рамис
33′
43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
44′
Пабло де Бласис
45′
46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
66′
73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
77′
Хосе Анхель
80′
83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
85′
В матче 38-го тура испанской Ла Лиги "Эйбар" дома сыграл вничью с каталонской "Барселоной" со счетом 2:2. В составе хозяев по мячу забили Марк Кукурелла с передачи Серхио Энрича на 20-й минуте и Пабло де Бласис. У каталонцев дубль оформил Лионель Месси.
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