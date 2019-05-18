«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», Месси оформил дубль за минутуНева Спорт вчера в 12:15

В матче 38-го тура испанской Ла Лиги "Эйбар" дома сыграл вничью с каталонской "Барселоной" со счетом 2:2. В составе хозяев по мячу забили Марк Кукурелла с передачи Серхио Энрича на 20-й минуте и Пабло де Бласис. У каталонцев дубль оформил Лионель Месси.

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», Месси оформил дубль за минуту

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